Parma, Faggiano su Gervinho: «Non era tanto convinto di andarsene» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di Caprari Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di Caprari. Le sue parole. «Gervinho non era tanto convinto di andarsene da subito. Se avesse voluto firmare lo avrebbe potuto fare da subito, era al calciomercato dal mattino. Non serve al Parma sparare contro tutto e tutti. Eravamo tutti in orario ma il ragazzo non era convintissimo. Stiamo lavorando per fare meno danni possibile a tutti, a noi, a lui e a loro. Non è facile. Si sbaglia tutti insieme. Può succedere di voler andare via, ha sbagliato alcune cose ma non altre» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

milanista81 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Parma, Faggiano: 'Avevo contattato Piatek, ma era fuori budget' - ItaSportPress : Parma, Faggiano: 'Gervinho? Non convinto di andarsene' - - TuttoMercatoWeb : TMW - Parma, Faggiano: 'Avevo contattato Piatek, ma era fuori budget' -