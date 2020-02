Molestie sul treno | politico denuncia “marocchini” | ma erano i controllori (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Inventa una polemica a stampo razzista contro l’immigrazione ed accusa genericamente “dei marocchini” per delle Molestie sul treno. Alla fine la verità viene a galla. È nei guai Thierry Baudet per via di una fake news relativa a delle presunte Molestie sul treno subite da due sue amiche. Lui è un politico di nazionalità olandese … L'articolo Molestie sul treno politico denuncia “marocchini” ma erano i controllori è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

Montecitorio : Eliminazione #violenza e #molestie sul luogo di lavoro, in Commissione #Esteri audizioni di rappresentanti… - miri1q93 : Quanto si deve essere frustrati per alterare le parole del discorso di #RulaJebreal col fine di sminuire ancora una… - nicedigiulio : @FrancoBechis Quel n°è riferito alle molestie sessuali: contatto fisico. Però, Rula ha dimenticato l'altra metà del… -