“Matrimonio al Sud” su Canale 5 | I film stasera in tv mercoledì 5 febbraio

Matrimonio al Sud – 21:20 Canale 5 Genere: Commedia Titolo originale: Matrimonio al sud Uscita: 2015 Nazionalità: Italia Durata: 100′ Regista: Paolo Costella Cast: Peppe Barra, Biagio Izzo, Paolo Conticini, Barbara Tabita, Luca Peracino, Massimo Boldi, Gabriele Cirilli TRAMA Il matrimonio al Sud, si sa, è cosa seria. Quando Teo, figlio di un industriale del Nord, decide di sposare la compagna di università Sofia, figlia di un pizzaiolo napoletano, non possono che essere scintille. Due stili di vita completamene diversi, due modi di concepire il matrimonio del tutto opposti: sobrio ed elegante al Nord, chiassoso ed eccessivo al Sud.

