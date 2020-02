Mara: la prima giocatrice trans che esordisce nel calcio femminile (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Ad appena 22 anni Mara Gomez esordisce nel ruolo di attaccante nel calcio femminile argentino ed è la prima giocatrice trans a firmare un contratto con il Villa San Carlos La 22enne Mara Gomez è destinata a rimanere nella storia non solo perché fa parte del calcio argentino e internazionale. Il suo nome sarà ricordato piuttosto perché è la prima trans che firma un contratto per una squadra femminile che gioca nel campionato d’Argentina. La calciatrice gioca nel ruolo di attaccante ed è stata ingaggiata ufficialmente dal club Villa San Carlos. E’ stato lo stesso club a diffondere l’annuncio riguardante la new entry. Martedì 8 gennaio l’atleta ha firmato il contratto e la notizia ha fatto il giro di tutta l’Argentina. Le opinioni si dividono e da un lato ci sono quelli favorevoli, dall’altro quelli che si oppongono all’ingresso di una calciatrice trans in un torneo femminile. ... kontrokultura

