L’Inter pronta a sbarcare negli eSports: accordo in vista col team Qlash (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Non è ancora ufficiale, ma le voci si sono già fatte insistenti: L’Inter è pronta a scendere in campo negli eSports secondo quanto riportato da eSportsmag (qui l’articolo completo). La società nerazzurra già in passato ha mostrato importanti segnali di apprezzamento verso il gaming competitivo, come d’altronde ha fatto Suning che una squadra di League of … L'articolo L’Inter pronta a sbarcare negli eSports: accordo in vista col team Qlash calcioefinanza

