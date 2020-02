Ida Platano e Riccardo ai ferri corti | La rabbia di Maria De Filippi a Uomini e Donne (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Ida Platano e Riccardo Guarnieri si trovano nuovamente ai ferri corti dopo qualche mese dalla proposta di matrimonio. Le notizie che nelle ultime ore stanno girando per il web non sono delle più belle e sembra che la coppia sia pronta a tornare nello studio di Uomini e Donne per raccontare la verità. Una nuova … L'articolo Ida Platano e Riccardo ai ferri corti La rabbia di Maria De Filippi a Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

infoitcultura : Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri: cosa sta succedendo? L’ex corteggiatore chiarisce. - infoitcultura : Uomini e Donne, quel gesto di Riccardo non passa inosservato: è crisi con Ida Platano? - blogtivvu : Riccardo e Ida: lui fa delle precisazioni e poi riaccende le speranze dei fan -