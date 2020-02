I pronostici sportivi di oggi, mercoledì 5 febbraio (Di mercoledì 5 febbraio 2020) I pronostici di mercoledì 5 febbraio: c’è un recupero di Serie A molto importante per la Lazio, che battendo il Verona supererebbe in classifica l’Inter al secondo posto, avvicinandosi alla Juventus capolista. In Francia si completa il turno infrasettimanale di Ligue 1: Brest-Bordeaux, Tolosa-Strasburgo, Montpellier-Metz, Nimes-Dijon e Reims-Nizza e Lione-Amiens alle 19:00 e Saint-Etienne-Marsiglia alle 21:00. Queste ultime due partite saranno disponibili in diretta streaming su DAZN. Sempre su DAZN sarà possibile vedere il replay del quarto turno di Fa Cup tra Tottenham e Southampton. In campo anche la Coppa del Re con Mirandes-Villarreal. pronostici Coppa di Germania Protagonista finora di una stagione non certo esaltante, il Bayer Leverkusen proverà ad andare fino in fondo in Coppa di Germania: la partita in casa contro lo ... ilveggente

ilveggente_it : I pronostici di mercoledì 5 febbraio: ci sono partite di Ligue 1, Dfb Pokal, Coppa del Re, Fa Cup e Lazio-Verona, r… - zazoomnews : I pronostici sportivi di oggi martedì 4 febbraio - #pronostici #sportivi #martedì - ilveggente_it : I pronostici di martedì 4 gennaio: ci sono partite di Ligue 1, Dfb Pokal (Coppa di Germania), Coppa del Re, Fa Cup… -