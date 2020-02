Gf Vip, incidente per Barbara Alberti all’interno della Casa (Di mercoledì 5 febbraio 2020) All’interno della Casa del Grande Fratello Vip Barbara Alberti ha avuto un piccolo incidente che ovviamente non ha mancato di preoccupare gli altri concorrenti. Barbara Alberti: incidente Senza volerlo Barbara Alberti è andata a sbattere contro una delle porte a vetri presenti nella Casa del Grande Fratello Vip, ed è rimasta stordita per qualche secondo. I concorrenti si sono molto preoccupati per la più anziana concorrente del reality show, che alla fine ha tranquillizzato tutti sulle sue condizioni. MA SCUSATE #GFVIP pic.twitter.com/H9VIXNxeAg — Trash Italiano (@trash italiano) February 3, 2020 Non è certo la prima volta che i fan e i concorrenti del Gf Vip si preoccupano per le condizioni della concorrente. In un’occasione Barbara Alberti ha anche dovuto lasciare la Casa per sottoporsi a un controllo medico, e in tanti avevano insinuato che avesse lasciato il programma ... notizie

