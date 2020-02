Fiorello apertura con gag su Maria De Filippi a Sanremo 2020 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Rosario Fiorello lo aveva promesso ed è stato di parola: in apertura della seconda serata di Sanremo 2020 si è presentato con una gag dedicata a Maria De Filippi. Dopo Don Matteo dunque ancora molta ironia, in questo caso vestendo i panni di uno dei personaggi più amati della tv. Fiorello apertura con gag su Maria De Filippi a Sanremo 2020 LEGGI ANCHE> Non è Sanremo, perché Don Fiorello poteva fare di più Fiorello entra vestito da Maria De Filippi: «L’ho fatto per te per onorare una promessa, non mi sono mai vestito da nessuno». Ora imita Maria e scatena le risate. «Questa cosa rimarrà per sempre, ho una famiglia a casa con figlio moglie e madre. Già era preoccupata vestito da prete, figurati oggi da Maria. Sembro Boris Johnson piastrato» ironizza dal palco dell’Ariston. «Secondo me riceverò l’invito da Barbara d’Urso come caso umano», e la risata travolge la platea. Continuano ... giornalettismo

