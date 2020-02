F1, assemblata la nuova Ferrari: partono i test al banco dinamico! Martedì prossimo la presentazione (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La Ferrari si appresta a presentare la monoposto che disputerà il Mondiale F1 2020, il prossimo 11 febbraio verrà alzato il velo sulla nuova Rossa che poi scenderà in pista con l’obiettivo di vincere quel titolo iridato che manca dal 2007. C’è grande attesa per l’evento che andrà in scena al Teatro Valli di Reggio Emilia, Sebastian Vettel e Charles Leclerc sono pronti per mostrare la nuova macchina e naturalmente fervono i preparativi a Maranello per il primo appuntamento ufficiale della stagione a cui seguiranno i fondamentali test di Barcellona. Proprio ieri, come riporta it.motorsport.com, è stata assemblata la Ferrari che vedremo durante la presentazione: tutti i pezzi sono arrivati e così la 671 (sigla di progetto, il nome vero verrà annunciato tra sei giorni) è stata assemblata presso il Reparto Montaggio delle Gestione Sportiva. A questo punto possono ... oasport

