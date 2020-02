Cinque serate per cinque ricordi: Massimo Troisi e quel Sanremo censurato (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Era il 1981 e tra i super ospiti dell’edizione numero trentuno del Festival di Sanremo c’era anche il nome di Massimo Troisi. L’attore sarebbe salito sul palco per – fra le altre cose – promuovere il suo nuovo gioiellino cinematografico Ricomincio da tre, insieme ai colleghi Lello Arena ed Enzo Decaro con cui già in passato aveva condiviso l’esperienza de La Smorfia. L’attore si sarebbe esibito in eurovisione in un monologo che avrebbe toccato temi religiosi come l’Annunciazione, poi la politica, con battute e sfottò sul presidente della Repubblica Pertini in visita ai terremotati dell’Irpinia. Gli organizzatori leggono quel testo e ritengono che quella partecipazione potrebbe essere una bomba a orologeria. Lo stile di Troisi è diretto, senza particolari sfumature e neanche troppi giri di parole. quello spettacolo non può ... open.online

