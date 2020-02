Bambina muore ustionata nella mensa della scuola: arrestato il cuoco, aveva gli auricolari e non si è accorto di nulla (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Bimba di tre anni muore ustionata dopo essere caduta dentro un pentolone di zuppa bollente. È accaduto nel villaggio di Rampur Atari, nell’Uttar Pradesh, in India, tra i fornelli di una mensa scolastica. Secondo il Times of India la bimba stava giocando assieme ad altri compagni nell’area di preparazione del cibo della scuola materna ed elementare in cui si trovava. Senza che nessuno se ne accorgesse la piccola è finita dentro un grosso pentolone dove si stava preparando la minestra di verdura del pranzo. La bimba è stata portata d’urgenza all’ospedale più vicino ma non c’è stato nulla da fare. Il quotidiano indiano segnala che l’accaduto ha suscitato grande indignazione negli abitanti del villaggio, compresi i genitori della piccola, in cui si trova la scuola, tanto da arrivare all’accerchiamento dell’edificio scolastico da parte di una piccola folla urlante. Protesta ... ilfattoquotidiano

