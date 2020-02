Apple: produzione in Cina riprende il 10 febbraio anche con il coronavirus (Di mercoledì 5 febbraio 2020) I principali fornitori di Apple in Cina prevedono di riprendere la produzione su vasta scala il 10 febbraio, nonostante la presenza del coronavirus.Apple ha annunciato che avrebbe temporaneamente chiuso i suoi uffici, negozi al dettaglio e contact center nella regione fino al 9 febbraio.La ripresa potrebbe comunque essere lenta a causa dei divieti sui viaggi e all’impatto sulla salute che potrebbe comportare il virus.La produzione cinese di Apple riprenderà il 10 febbraioLa maggior parte degli iPhone sono prodotti in Cina, principalmente da Hon Hai/Foxcoon e Pegatron. L’improvvisa diffusione del coronavirus ha portato alla chiusura delle fabbriche e le persone sono chiuse in casa per evitare che il contagio possa colpire più persone.Questo ha comportato un ritardo nella produzione degli smartphone, in particolare di quelli Apple anche se Foxcoon ha affermato che la ... pantareinews

