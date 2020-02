Angela Di Iorio, com’è oggi l’ex dama del trono over? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Gli appassionati del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi ricorderanno certamente Angela Di Iorio. L’ex dama del trono over aveva abbandonato la trasmissione perché si era sentita denigrata ed attaccata. Ma com’è, oggi, la 70enne napoletana? Angela Di Iorio, la bufera a Uomini e Donne Angela Di Iorio era arrivata nel 2018 a Uomini e Donne. Sin da subito la sua partecipazione aveva destato un leggero clamore nel pubblico ed aveva sollevato dubbi da parte degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Secondo i più, infatti, la donna non era arrivata in trasmissione per cercare l’amore ma per trovare un uomo a cui svuotare il portafoglio. Una vera e propria bufera quella in cui si è trovata la Di Iorio. La dama, però, aveva in effetti dimostrato molte volte una certa preoccupazione per il tenore di vita del proprio futuro compagno. Più volte si è recata nella ... kontrokultura

KontroKulturaa : Angela Di Iorio, com'è oggi l'ex dama del trono over? - -