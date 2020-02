Achille Lauro a Sanremo: impennata ricerche di San Francesco su Google (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La prima serata del Festival di Sanremo ha già fatto scalpore. Merito anche – e soprattutto – di Achille Lauro, uno dei protagonisti della serata, con un outfit che sicuramente non è passato inosservato. Achille Lauro come San Francesco di Giotto La performance dell’artista ha visto un cambio d’abito in diretta: dapprima Achille è entrato in scena con un mantello nero, mentre sul finale lo vediamo cantare con una tuta molto aderente. Ma quello che ha più sconvolto l’opinione pubblica è come l’esibizione del cantante abbia influenzato i trend dei motori di ricerca. Infatti, qualcuno ha notato una certa somiglianza nell’abito e nella postura del cantante con l’opera San Francesco di Giotto. Molti hanno cercato conferma dell’ipotesi su Google, cercando proprio “San Francesco di Giotto”. Dalle 22 circa, momenti ... notizie

