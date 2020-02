Tre strade per il Movimento. Mentre Grillo rimane in silenzio. Si confrontano riformisti, postideologici e filoleghisti. Mentre già incombono le prossime Regionali (Di martedì 4 febbraio 2020) Con la data degli Stati Generali ancora da definire e il dibattito interno particolarmente acceso, sul futuro del Movimento 5 Stelle sembra pesare molto nelle ultime ore il destino di Davide Casaleggio e di conseguenza la gestione della piattaforma Rousseau. Casaleggio jr, raccolta l’eredità del padre Gianroberto, guru dei pentastellati, va avanti nella gestione di quello che sinora è stato indicato come lo strumento principale per la democrazia diretta, che lascia le decisioni in mano ai cittadini e trasforma i parlamentari in portavoce. Dalla battaglia sulle restituzioni di parte dello stipendio, che vanno anche ad incrementare la piattaforma, a quella sulla trasparenza, più di qualche onorevole a 5 Stelle contesta però ormai proprio la gestione di Rousseau da parte di Casaleggio. E tale aspetto sta diventando tra i principali argomenti di dibattito in vista degli Stati Generali, per ... lanotiziagiornale

romanoesaurito : RT @Antincivili: Ramazza antidegrado ai Parioli: cittadini in azione, tre strade pulite - Antincivili : Ramazza antidegrado ai Parioli: cittadini in azione, tre strade pulite - Terra_Pianeta : @Orti_Semina Eppure quel non si sa ha ben tre strade Una bruttina, ma... Una brutta e la miseria che fatica Una pe… -