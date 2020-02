Traffico Roma del 04-02-2020 ore 07:30 (Di martedì 4 febbraio 2020) CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA CASILINA ED ARDEATINA INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. INTENSO IL Traffico SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI, DIREZIONE CENTRO CITTÀ. STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA DA VIA CORTONA ALL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA DEL TORRACCIO DI TORRENOVA IN PROSSIMITA’ DI VIA JACOPO TORRITI. TRAFFICATA LA VIA PONTINA CON CODE TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI Roma. MANIFESTAZIONE ALLE 09.30,IN VIA MOLISE, NEI PRESSI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO . SONO POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE SINO ALLE ORE 13.30 RIAPERTA PARZIALMENTE LA STAZIONE BARBERINI DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, SOLO PER IL FLUSSO DI PASSEGGERI IN ... romadailynews

virginiaraggi : Il progetto #StradeNuove va avanti: oggi voglio parlarvi di viale Palmiro Togliatti, nel quadrante est di Roma. Si… - repubblica : Coronavirus, primi due casi confermati in Italia: sono turisti cinesi a Roma. Chiuso il traffico aereo con la Cina - katsuyatakasu : Coronavirus, l'Italia chiude il traffico aereo: ma a Roma e Milano atterrati passeggeri dalla Cina -