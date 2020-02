Raccordo autostradale Avellino-Salerno, in arrivo altri tre autovelox (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Da giovedì 6 febbraio entreranno in funzione gli autovelox sul Raccordo autostradale Avellino-Salerno. Ecco la nota della Polizia Stradale: “Si comunica, per la più ampia diffusione, che da giovedì 6 febbraio 2020 sarà implementato il servizio di controllo della velocità a mezzo di ulteriori tre dispositivi fissi autovelox 106 posti sul Raccordo autostradale Avellino – Salerno, oltre a quello già installato alla chilometrica 17+015 direzione Salerno. Il controllo della velocità svolge un precipuo compito di carattere preventivo, ed è finalizzato a ridurre il tasso di incidentalità sulla citata arteria stradale. Le nuove postazioni sono installate in corrispondenza delle seguenti chilometriche km 24+368 Sud, km 17+825 Nord e km 27+197 Nord. I dispositivi, installati dall’Ente Concessionario della Strada, Compartimento ... anteprima24

