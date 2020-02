Ostia, si riparte dagli studenti: al via workhop ‘De te fabula narratur’ (Di martedì 4 febbraio 2020) Roma – Le parole sono spesso pietre, ma con le pietre si puo’ costruire. Ostia, la frazione litoranea del comune di Roma Capitale, riparte dai suoi ragazzi e dalla sua storia grazie al workshop ‘De te fabula narratur’, sulla narrazione del territorio. Un’iniziativa che arriva questo pomeriggio nella sede centrale del liceo ‘Anco Marzio’ in Via Capo Palinuro, dalle 15 alle 18. A promuoverla il giornalista Paolo Piras, che ha gia’ lavorato negli ultimi due anni coi ragazzi delle scuole di Ostia, lo scrittore e presidente dell’associazione Antimafie daSud, Danilo Chirico, e Andrea Falegnami, ingegnere, ricercatore universitario, grafico, scrittore, inventore e, non da ultimo, cittadino di Ostia. Il workshop rientra nel progetto ‘Ostia Up!’, cofinanziato dal Mibact (Ministero per i beni e le attivita’ culturali e per il ... romadailynews

Ostia riparte Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ostia riparte