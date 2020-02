OPEN ARMS, TRIBUNALE MINISTRI VS SALVINI/ Giunta Senato il 27/2 voterà sul processo (Di martedì 4 febbraio 2020) OPEN ARMS, atto di accusa del TRIBUNALE dei MINISTRI contro SALVINI: "fu sequestro di persona per 164 migranti". FdI si schiera con il leader della Lega. ilsussidiario

matteosalvinimi : Articolo 52 della Costituzione. “La difesa della Patria è sacro dovere di ogni cittadino.” Chi lo spiega a quel giu… - fattoquotidiano : Matteo Salvini, Tribunale di ministri chiede l’autorizzazione a procedere per caso Open Arms: “Non c’erano ragioni… - HuffPostItalia : Open Arms, il tribunale dei ministri: 'Salvini abusò dei suoi poteri. Da Conte pressioni per far scendere i minori' -