Loki: la sinossi ufficiale della serie Disney+ conferma l'ambientazione e i primi dettagli (Di martedì 4 febbraio 2020) Svelata la sinossi ufficiale della serie Disney+ Loki, dedicata al Dio dell'Inganno interpretato dalla star britannica Tom Hiddleston, ecco le prime conferme sull'ambientazione. Loki, serie tv in arrivo sul servizio streaming Disney+ ha ora una sinossi ufficiale che conferma l'ambientazione e i primi dettagli della storia narrata dallo show. Dopo essere apparso in sei film, a partire da Loki nel 2011, il villain interpretato da Tom Hiddleston sta per avere una serie tv interamente dedicata a lui che riserverà non poche sorprese. Il teaser delle serie Disney+ lanciato durante il Super Bowl 2020 ha mostrato un Loki in versione detenuto. Per adesso sappiamo che la serie tv in arrivo nella primavera 2021 sarà composta da sei episodi tutti diretti dalla regista di Sex ... movieplayer

infoitcultura : Loki: ecco la sinossi ufficiale della serie tv Marvel - sfiorata82 : RT @badtasteit: #Loki: la sinossi ufficiale della serie #Marvel - NotizieVeloci : RT @badtasteit: #Loki: la sinossi ufficiale della serie #Marvel -