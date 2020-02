“Le donne denunciano solo i molestatori brutti”: la scioccante frase del presidente dell’Ecuador (Di martedì 4 febbraio 2020) “Le donne denunciano solo i molestatori brutti”: la scioccante frase del presidente dell’Ecuador “Le donne spesso denunciano molestie, è vero, ed è bene che lo facciano. Ma è molestia quando proviene da una persona brutta. Ma se la persona ha un bell’aspetto di solito non pensano che sia una molestia”. Queste le parole del presidente dell’Ecuador Lenin Moreno che, come riportato dalla Bbc, sono state pronunciate nel corso di una conferenza stampa di investitori a Guayaquil. D’altronde, secondo il capo di Stato ecuadoregno, gli uomini sarebbero “permanentemente soggetti al pericolo di essere accusati di molestie”. Un discorso, quello di Moreno, pronunciato di fronte a una platea composta per la maggior parte da uomini e che, una volta diffuso dai media e sui social network, ha sollevato critiche e polemiche. “Siamo ... tpi

TuttoMercatoWeb : TMW - Zeman e il calcio femminile: 'Di solito le donne in Italia stanno in cucina' - stanzaselvaggia : Da una parte la stampa che “pensate, sono donne e sanno fare altro oltre cambiare i pannolini!”, dall’altra loro, l… - matteosalvinimi : Dopo aver visto cantare donne e uomini che hanno fatto la storia musicale del nostro Paese, trovo vergognoso che a… -