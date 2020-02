Istat, Coldiretti: cibo a domicilio per un italiano su 3 (Di martedì 4 febbraio 2020) “La consegna di pasti a domicilio interessa più di un italiano su tre (37%) che ha ordinato dal telefono o dal proprio personal computer pizza, piatti etnici o veri e propri cibi gourmet durante l’anno“: è quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Censis sul food delivery diffusa in occasione dell’uscita dell’ultimo paniere al consumo dell’Istat per l’inflazione 2020 sulle nuove abitudini di spesa delle famiglie dove entrano anche il sushi take away e la consegna di pasti a domicilio. “Il cosiddetto food-delivery ad opera dei ciclo-fattorini è un mercato – sottolinea Coldiretti – al quale si rivolgono 18,9 milioni di italiani con regolarità (3,8 milioni) o occasionalmente (15,1 milioni) che hanno consumato a casa cibo ordinato da ristoranti e pizzerie tramite una piattaforma web come Just Eat, Foodora, Deliveroo, Bacchette Forchette o Uber Eats, solo per citare le ... meteoweb.eu

