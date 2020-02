Isolamento bambini cinesi, il ministro dice no. Ed è polemica con la Lega (Di martedì 4 febbraio 2020) Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina risponde ai presidenti di Regione leghisti sull’Isolamento dei bambini provenienti dalla Cina. “Dico no con fermezza alla proposta. A scuola si va regolarmente”. Zaia, in primis, aveva chiesto di impedire il loro accesso per 14 giorni. Conte: “Governatori diano segnale di serenità” “Isolamento dei bambini provenienti dalla Cina? Diciamo no … L'articolo Isolamento bambini cinesi, il ministro dice no. Ed è polemica con la Lega proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

