Francesca, dal Molise alla lotta al virus: "In laboratorio per inseguire un sogno" (Di martedì 4 febbraio 2020) La ricercatrice dello Spallanzani di Roma che ha isolato il coronavirus, improvvisamente eroina d'Italia e più che mai della sua regione, il Molise, si trincera dietro alla timidezza di chi non vuole apparire repubblica

matty_aloud : la lista di Antonella quando esce dal #gfvip: - Valeria Marini - Francesca Barra - Pietro - la sorella di Asia Arg… - likeirisheyes : Il fidanzato della Elia paparazzato con un’altra .. mi sa tanto di Francesca De Andre e Giorgino, guarda caso tut… - dudina020304 : RT @faby6728: La Elia lasciata dal fidanzato quindi passerà ancora una volta come la povera vittima di tutta la situazione come una Frances… -