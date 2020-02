Eva Henger senza freni: il bikini mette in mostra le sue forme… [FOTO] (Di martedì 4 febbraio 2020) A volte vorremmo somigliare a qualcuno, in questo caso, guardando questo scatto, ci viene voglia di dire: “vorrei essere Eva Henger”. Perché sì, Eva è spettacolare; le FOTO che posta su Instagram fanno impazzire i fan e fanno venire a tutti il desiderio di somigliarle. Non è un caso che i commenti siano migliaia e che, giorno dopo giorno, aumentino i suoi followers sul social più famoso. Il costume da bagno che fa sognare il web Forme prosperose e generose; Eva è in perfetta forma e lo ricorda a tutti mostrandosi in tutto il suo splendore. Capelli raccolti e lato b in primo piano, nessuno potrebbe resisterle. Sappiamo che da alcuni mesi ha un rapporto complicato con la figlia Mercedesz; nonostante tra le due ci sia un affetto incondizionato, non riescono ad appianare le divergente. Mercedesz è innamoratissima di Lucas Peracchi, con il quale condivide la propria vita ormai da ... velvetgossip

Lordoofnight : “Eva viene dal nord, molto nord” e io che già mi immaginavo Eva Henger coi cani antidroga hondureñi #GFVIP - zazoomblog : Eva Henger Instagram spaziale in bikini: «Un lato B inimitabile!» - #Henger #Instagram #spaziale #bikini: - nico_lai93 : RT @domenicalive: Eva Henger nella #cabinagold di #domenicalive, pronta per entrare in studio e rivedere la sua Mercedesz -