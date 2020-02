Ds Atalanta: «Ilicic grande campione, ma se arrivano offerte…» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il ds dell’Atalanta Zamagna ha parlato di Ilicic, non escludendo una sua partenza: «Se arrivano offerte siamo liberi di parlare» Gabriele Zamagna, ds dell’Atalanta, ha parlato di Ilicic e del suo futuro dall’evento Italian Sport Awards. «Sicuramente è un grandissimo campione, è un giocatore che fa gola a tanti top club europei. L’Atalanta è una società storicamente venditrice. Se arrivano offerte che la società ritiene all’altezza siamo liberi di parlare e di trattare con chiunque. In futuro quindi sarà possibile farlo anche col Napoli». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

