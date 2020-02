Werder Brema-Borussia Dortmund, Dfb Pokal: pronostici (Di lunedì 3 febbraio 2020) Werder Brema-Borussia Dortmund è una partita valida per gli ottavi di finale della Dfb Pokal, la Coppa di Germiania, e si gioca martedì alle 20.30: le probabili formazioni e i pronostici. Werder Brema – Borussia Dortmund martedì ore 20:30 L’anno scorso il Werder Brema ha eliminato agli ottavi di finale il Borussia Dortmund ai calci di rigore, ma era una squadra in uno stato di forma completamente differente da quello attuale. Attualmente il Werder Brema si trova in piena zona retrocessione, ha vinto solo una delle ultime sette partite tra l’altro grazie a un autogol contro la squadra penultima in classifica, il Fortuna Dusseldorf. E come se non bastasse l’allenatore Florian Kohfeldt ha numerosi problemi di formazione per via delle assenze di Augustinsson, Bargfrede, Füllkrug, Gebre Selassie, Lang, Langkamp e Möhwald. ... ilveggente

