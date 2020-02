Virus Cina: Fi a Conte, ‘protocolli rispettino 14 gg anche per bimbi di rientro’ (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “Serve trasparenza, protocolli corretti sui bambini non malati che vengono dalla Cina. Quantomeno i 14 giorni di incubazione devono essere garantiti, nell’interesse di tutti. anche Conte ha convenuto”. Lo afferma la capogruppo di Fi al Senato Anna Maria Bernini, lasciando P.Chigi dopo la riunione di tutte le forze politiche con il premier Giuseppe Conte sull’emergenza CoronaVirus.Su questo aspetto, per l’azzurra, “non c’è chiarezza. Quanto meno i 14 giorni devono essere fatti anche dai bambini, non isolati o messi in quarantena ma tenuti in osservazione”.L'articolo Virus Cina: Fi a Conte, ‘protocolli rispettino 14 gg anche per bimbi di rientro’ CalcioWeb. calcioweb.eu

Adnkronos : #Virus, virologa #Spallanzani: 'La Cina lo ha isolato ma non distribuito' - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, saliti a 14.300 i contagi in #Cina - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Cina 17.205 contagi, 361 morti -