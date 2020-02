Un altro caso sospetto di Coronavirus in Sicilia, una cinese ricoverata a Pantelleria (Di lunedì 3 febbraio 2020) caso di sospetto contagio da Coronavirus in Sicilia, a Pantelleria, dove una donne cinese è stata ricoverata in ospedale. La donna, una signora anziana, si trova ora ricoverata all’ospedale Bernardo Nagar di Pantelleria. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, la donna, è rientrata da due settimane da un viaggio in Cina e ha accusato febbre molto alta e sintomi di polmonite. Per la cinese è scattato dunque il protocollo previsto in caso di sospetto contagio da Coronavirus. La signora è arrivata da Shangai per fare visita a una parente. La donna è stata sottoposta al prelievo del sangue e a vari esami clinici. In particolare, alla donna è stato eseguito un tampone delle vie aeree per individuare l’eventuale presenza del Coronavirus. Secondo le prime informazioni la donna non sarebbe contagiata del tanto temuto virus cinese ma avrebbe una normale influenza e sarebbe ... direttasicilia

