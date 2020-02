Tennis, Thomas Fabbiano cede nettamente al primo turno a Yuichi Sugita a Pune (Di lunedì 3 febbraio 2020) Niente da fare per Thomas Fabbiano (n.134 del mondo) impegnato nel primo turno dell’ATP di Tennis a Pune (India). L’azzurro è stato sconfitto dal giapponese Yuichi Sugita (n.86 ATP) con lo score di 6-4 6-0 in 1 ora e 13 minuti di gioco ed è stato costretto a salutare il cemento indiano anzitempo. Una prova sottotono del pugliese, mai in controllo del match e dominato letteralmente nel secondo parziale dal nipponico. Nel primo set l’avvio dell’italiano è subito molto problematico: doppio break nel secondo e nel quarto gioco (4-0 pesante). Thomas ha uno scatto d’orgoglio nel quinto game, recuperando uno dei due break di ritardo, ma non riuscendo a pareggiare i conti nella prima frazione, tenuto conto delle ben tre palle break fallite nel nono gioco. Sul 6-3 Sugita si aggiudica il parziale, forte del 60% dei quindici ottenuti in risposta alla seconda di ... oasport

