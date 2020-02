Spagna, condanna a 21 anni per Igor il russo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Igor il russo condannato in Spagna a ventuno anni di carcere per il tentato omicidio di due persone. In primavera avrà inizio il processo per tre omicidi. In Italia Norbert Feher è a processo per rapina e omicidio. Spagna, condanna a 21 anni per Igor il russo, all’anagrafe Norbert Feher. I giudici del Tribunale spagnolo di Teruel lo hanno condannato a 21 anni di detenzione in carcere per il tentato omicidio di due persone. Igor il russo condannato a ventuno anni di carcere in Spagna In occasione dell’udienza dello scorso 28 gennaio, l’accusa aveva chiesto 22 anni e dieci mesi. La condanna è stata quindi ridotta nella sentenza a 21 anni di detenzione in carcere. Igor il russo era accusato anche di possesso illegale di armi. Il legale di Feher, stando a quanto appreso dai media spagnoli, starebbe valutando l’ipotesi di ricorrere in appello nella ... newsmondo

