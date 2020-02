Oroscopo di Paolo Fox, 3 Febbraio: ecco cosa dicono le stelle (Di lunedì 3 febbraio 2020) Una nuova avvincente settimana, la prima di Febbraio sta per cominciare. cosa ci sarà scritto nelle stelle? Di seguito l’Oroscopo dell’astrologo Paolo Fox. Oroscopo segno per segno Ariete: Marte è in ottimo aspetto e ti spinge ad avere grandi energie. Cogli l’occasione per avere il giusto sprint e avere le giuste iniziative. Toro: il pianeta Mercurio fa in modo che tu possa prestare le giuste attenzione anche alle esigenze altrui. In base a quello che fai per loro, gli altri a volte trascurano la loro riconoscenza, e dimenticano che tu sia sempre là. Gemelli: sei nervoso perché qualcuno ti contraddice. Venere sta per entrare in Ariete e ti prospetta una buona vita sentimentale. Cancro: ti affatichi per via di un lavoro troppo pesante. Cerca sempre di organizzare bene le cose se hai troppi impegni. Leone: Marte è in transito ed essendo il pianeta d’azione tutto ... nonsolo.tv

zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 febbraio 2020: i Gemelli hanno la Luna nel segno il Cancro affronta dei ripensamenti -… - shavitjager : Paolo Fox oggi l’oroscopo è fatto su misura per me, dove le terrà le telecamere ve lo giuro è Assurdo - italiaserait : Oroscopo settimana Paolo Fox: la classifica dei segni dal 3 al 9 febbraio 2020 -