Meteo INVERNALE | perché è importante che faccia FREDDO

Quest'inverno, tanto deludente per i Meteo appassionati che amano gelo e neve, è invece più gradito a coloro i quali non apprezzano le temperature basse.Le anomalie di temperatura sono sempre state mostrate nei nostri articoli (con il colore rosso predominante) e, conseguentemente, ha fatto molto meno FREDDO di quanto ci si aspettava. A prima vista ciò parrebbe un bene: si risparmia sul metano, meno sbrinamenti del parabrezza, minor rischio ghiaccio, meno disagi da neve.Ma la realtà è ben diversa e ora spiegherò i motivi per cui le fasi Meteo invernali sono NECESSARIE. La nostra flora e la nostra fauna sono abituate all'inverno e anche i rigori più severi possono essere sopportatiLa neve (quando cade senza eccessi) è importante, perché idrata molto lentamente i terreni, permette la vita di fiumi e laghi anche se non piove in estate ed evita il rischio incendio

