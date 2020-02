Mazzarri esonerato, Torino ha scelto il nuovo allenatore: è Moreno Longo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Walter Mazzarri di fatto non è più l'allenatore del Torino da ieri sera. La sconfitta per 4-0 a Lecce ha messo la parola fine sull'esperienza del tecnico toscano. Chi arriverà al suo posto? La preferenza della dirigenza è caduta su Moreno Longo, il tecnico campione d'Italia con la Primavera del Toro (stagione 2014-2015) fanpage

