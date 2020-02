Ivan Gonzalez, la stroncatura di Sonia Pattarino: “Hai mentito su noi” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Ivan Gonzalez: l’ex Sonia Pattarino gli lancia pesanti accuse in una lettera Sonia Pattarino, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha scritto una lunga lettera contro la vecchia fiamma Ivan Gonzalez, pubblicata sull’ultimo numero del settimanale Di Più. Stando alla ragazza, il concorrente (eliminato) del Grande Fratello Vip 4 l’avrebbe trattata male, lasciandola alcuni mesi fa mediante una fredda telefonata. Inoltre, lo crede un calcolatore: userebbe le donne per il proprio tornaconto personale. Vederlo nella Casa – si legge – le ha fatto ancor più del male. Ormai pensa di aver capito la sua natura: un cinico stratega, sfrutta il fascino suscitato nell’altro sesso per farsi pubblicità perché è un esibizionista e mira esclusivamente al successo. Parole durissime in grado di sollevare un gran bel polverone. Bugie sulla relazione In seguito, attraverso l’ultimo numero del magazine ... kontrokultura

