GF Vip, Clizia Incorvaia gela Paolo Ciavarro: “Dovevo dirtelo” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Paolo Ciavarro gelato da Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip: “Frequento un uomo” La scorsa notte Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno avuto un lungo confronto. E in questa occasione la concorrente del GF Vip ha finalmente detto tutta la verità al figlio di Eleonora Giorgi: “Io frequento un ragazzo da un mese…Sentivo che dovevo dirtelo…Siccome in quel video è stato montato come se noi ci fossimo sposati…Per correttezza ho voluto dirtelo…” Ovviamente Paolo Ciavarro è rimasto completamente a bocca aperta appena ha saputo questa rivelazione, non nascondendo tutta la sua delusione per non essere stato informato subito da Clizia Incorvaia del Grande Fratello Vip su questa vicenda. Quest’ultima, vedendo un po’ di smarrimento negli occhi del ragazzo, ha quindi aggiunto: “Mi sentivo in colpa a non avertelo ... lanostratv

