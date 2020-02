Cyberphone, l’iPhone ispirato al Cybertruck di Tesla (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’elenco delle versione lussuose di iPhone ideate da brand più o meno famosi è assai lungo e include, tra gli altri, alcuni modelli realizzati da Caviar, azienda di accessori russa nota per decorare smartphone e altri prodotti con oro e diamanti. Stavolta, però, siamo di fronte a un caso di eccellenza da parte di questo brand; il metallo che ha scelto è il titanio, utilizzato per le linee del Cyberphone: un iPhone ispirato al Cybertruck di Tesla. I modelli in questione sono iPhone 11 Pro e 11 Pro Max, modificati con un design che richiama lo stile squadrato dell’ultima futuristica auto svelata dall’azienda di Elon Musk. Non a caso, la peculiarità del Cyberphone è la resistenza a qualsiasi impatto e urto – almeno, così promettono i russi, che hanno diffuso tutti i dettagli eccetto il prezzo, invitando gli interessati a contattare l’azienda per avere informazioni al riguardo. Sulla base ... wired

