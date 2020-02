Coronavirus, rientro italiani da Wuhan: atterrati a Pratica di Mare, si procede alla quarantena (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sono atterrati proprio in questi minuti gli italiani di rientro da Wuhan: bloccati in Cina per la diffusione del Coronavirus, i connazionali sono stati finalmente imbarcati su un volo militare con atterraggio previsto per le 10 di stamane, lunedì 3 febbraio 2020, all’aeroporto di Pratica di Mare. Cinquantasei gli italiani a bordo del velivolo, dieci quelli che hanno scelto di restare in Cina. Operato in mattinata anche il primo volo proveniente da Taipei e atterrato (vuoto) poco dopo le 6 all’aeroporto di Fiumicino per il rimpatrio dei turisti cinesi in Italia. Coronavirus rientro italiani, controlli prima dell’imbarco: un connazionale rimasto a terra Gli italiani rimpatriati con l’aereo messo a disposizione dal ministero della Difesa rimarranno in quarantena per due settimane alla Cecchignola, cittadella militare a sud della capitale. Partito poco prima delle 5 del mattino (ora ... urbanpost

ItalianAirForce : #Coronavirus: aeroporto Pratica di Mare tutto pronto per accogliere italiani di rientro da Wuhan con KC-767A… - DPCgov : ????#Coronavirus “Stiamo lavorando senza sosta e con grande spirito di squadra per garantire il rientro dei connazion… - ItalianAirForce : #Coronavirus #AeronauticaMilitare ha contribuito al rientro connazionali da #Wuhan, supportando attività con KC-767… -