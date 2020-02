Coronavirus, in Cina superati i morti della Sars (Di lunedì 3 febbraio 2020) I morti in Cina per l’epidemia di Coronavirus hanno superato le vittime della Sars nel Paese asiatico. All’ultimo conteggio diffuso dalla Commissione Nazionale per la Sanità, i decessi sono 360, cifra che supera le 349 vittime sul territorio cinese dell’epidemia di Sars del 2002-2003.Dall’emergere del virus nella città di Wuhan a dicembre scorso, l’epidemia di Coronavirus ha colpito 24 nazioni e nella sola Cina sono 17.205 i casi confermati, mentre le persone che sono state dimesse dalle strutture ospedaliere dopo la guarigione sono 475, tra cui anche un uomo di 88 anni, ieri, a Wuhan.L’epidemia di Coronavirus affonda le Borse cinesi alla ripresa delle contrattazioni dopo la pausa per le festività del capodanno lunare, nonostante la maxi-iniezione di liquidità annunciata dalla banca centrale cinese per sostenere la ... huffingtonpost

