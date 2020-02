Coronavirus, il tweet di Ignazio La Russa (poi rimosso): “Non stringete la mano, il contagio è letale. Usate il saluto romano” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Coronavirus, La Russa: “Non stringete la mano. Usate il saluto romano” “Non stringete la mano a nessuno, il contagio è letale. Usate il saluto romano, antivirus e anti microbi”, è la frase che sta girando in queste ore sui profili social di diversi esponenti di Fratelli d’Italia per commentare l’epidemia di Coronavirus, da Andrea Nadalini, assessore nel comune di Codroipo, in Friuli Venezia Giulia, al vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa. Il post di La Russa ha suscitato non poche reazioni da parte degli utenti social e dei colleghi dell’ex ministro della Difesa. “Grave e imbarazzante che il vicepresidente del Senato faccia ironia sul virus di cui tutto il mondo parla da giorni e che sta seminando vittime e angoscia. Ancor più grave che La Russa usi il Coronavirus come spot per il saluto romano, il saluto usato dai fascisti e dai nazisti, ... tpi

