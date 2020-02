Calabria: uomo bruciato vivo in auto, arrestata la moglie, suo figlio e l’amante (Di lunedì 3 febbraio 2020) Calabria: uomo bruciato vivo in auto, arrestata la moglie Una donna è stata arrestata con l’accusa di aver bruciato vivo nella sua auto il marito: il delitto è avvenuto in Calabria lo scorso novembre, mentre la moglie dell’uomo è stata fermata dai carabinieri nella mattinata di lunedì 3 febbraio. L’omicidio di Vincenzo Cordì, questo il nome della vittima, era avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 novembre a Roccella Jonica, in Calabria. I carabinieri hanno rinvenuto il cadavere carbonizzato dell’uomo all’interno della sua auto la mattina del 13 novembre. Dopo accurare indagini, gli inquirenti sono riusciti a risalire ai responsabili del delitto. Secondo l’accusa, infatti, a uccidere Cordì è stata la moglie, Susanna Brescia, aiutata dall’amante, Giuseppe Menniti, e dal figlio avuto da una precedente relazione, Francesco Sfera. Stando a una prima ... tpi

