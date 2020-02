Bordoni: poco da festeggiare, Barberini riapre solo in uscita (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roma – “Domani riapre, solo in uscita, la stazione della metro A Barberini a Roma. Cosi’ comunica l’Atac e ci auguriamo che questa volta a questa nota non segua la solita smentita che ha accompagnato molte delle riaperture fantasma a cui siamo stati abituati negli ultimi nove mesi. La stessa sindaca ha ammesso che c’e’ poco da festeggiare e che un anno di lavori sono davvero troppi. Gli scrupolosi controlli degli impianti, speriamo fatti almeno in nome della sicurezza e non dell’incompetenza, hanno di fatto tolto certezze e stabilita’ al turismo, al Commercio e a tutta la mobilita’ romana.” “Per la Capitale che compie i suoi primi 150 anni quello della sindaca e’ un magro bottino che restituisce alla citta’ una fermata della Metro dalla quale si puo’ uscire ma non entrare e senza contare che Cornelia nel ... romadailynews

