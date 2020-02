Traffico Roma del 02-02-2020 ore 19:30 (Di domenica 2 febbraio 2020) INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, Traffico INCOLONNATO TRA VIA PRENESTINA E VIA APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, INCIDENTE E Traffico IN CODA, TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. FILE LUNGO LA TANGENZIALE EST TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE, VERSO SAN GIOVANNI. CHIUSO IL SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI PER PROBLEMI ALLA RETE IDRICA. RIPERCUSSIONI SU VIA DEL MURO TORTO E SU CORSO D’ITALIA, DOVE SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI, IN DIREZIONE CASTRO PRETORIO. TRASPORTO PUBBLICO. REVOCATO LO SCIOPERO DI ATAC PROGRAMMATO PER LA GIORNATA DI DOMANI. IL SERVIZIO SARÀ QUINDI REGOLARE SULL’INTERA RETE. DISAGI SULLA LINEA FERROVIARIA FL1 FARA SABINA-FIUMICINO AEROPORTO, RITARDI PER I TRENI IN VIAGGIO PER UN INCONVENIENTE TECNICO. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO ... romadailynews

virginiaraggi : Il progetto #StradeNuove va avanti: oggi voglio parlarvi di viale Palmiro Togliatti, nel quadrante est di Roma. Si… - repubblica : Coronavirus, primi due casi confermati in Italia: sono turisti cinesi a Roma. Chiuso il traffico aereo con la Cina - katsuyatakasu : Coronavirus, l'Italia chiude il traffico aereo: ma a Roma e Milano atterrati passeggeri dalla Cina -