Tradimento mariano a C’è Posta per Te: una signora mente alla De Filippi (Di domenica 2 febbraio 2020) Ieri sera Giuseppe ha chiesto l’aiuto di Maria De Filippi per incontrare una sua vecchia fiamma, Giovanna, che aveva conosciuto 70 anni fa. “Lui è venuto qui per vedere se questa conoscenza che risale al 1950 può avere un futuro. – ha iniziato a raccontare Maria – Giuseppe in questi anni ha risentito telefonicamente Giovanna, conosciuta a Trapani quando lui aveva 20 anni e lei 13. I due si sentono spesso, ma quando lui le chiede di vedersi lei trova sempre delle scuse. Ad un certo punto Giuseppe la avverte ‘guarda che se non mi rispondi più io chiamo Maria De Filippi’. Con quel nome e quei dati abbiamo trovato 3 signore. Adesso dobbiamo capire quale delle 3 donne è”. La signora al telefono aveva detto a Giuseppe di essere separata e di vivere da sola da più di 15 anni, ma l’unica delle 3 donne in studio che corrispondeva alla descrizione ... bitchyf

woketrashqueenn : RT @aidalaverdadera: TRADIMENTO MARIANO #cepostaperte - leo06231063 : IO ANCORA SCONVOLTA PER IK TRADIMENTO MARIANO #cepostaperte - ecilaimrev : RT @Wolfiall: Ricapitolando: TRADIMENTO MARIANO, TRADIMENTO AL MARITO, ESTERNA ESCLUSIVA OK È TROPPO PER ME #cepostaperte -