Tonno in scatola | ritirato noto marchio | presenza di plastica blu

Un noto marchio di Tonno è nel mirino, sono stati ritrovati frammenti di plastica blu all'interno del Tonno in scatola in olio di oliva. L'allarme è stato inviato da Malta, e la casa produttrice ha immediatamente ritirato il prodotto dal mercato. Le confezioni dove sono stati ritrovati frammenti di plastica blu, si tratterebbe della confezione in lattine di metallo a 3 da 160 l'una, avvolte dal cartone il numero di lotto è il seguente: (Tmc: 31/12/2023; Numero di lotto: L19161). Ci sono anche altre importazioni italiane sospette negli altri paesi e si traterebbe di prosciutto crudo. Questa volta, l'allarme scatta in Belgio che denuncia la presenza di: "Listeria monocytogenes (presenza / 25 g)". Ritrovata all'interno del prosciutto crudo refrigerato proveniente dall'Italia e confezionato in Belgio.

