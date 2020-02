Tennis, classifica vincitori Slam: Novak Djokovic sale a 17, -2 da Nadal e -3 dal record di Federer (Di domenica 2 febbraio 2020) Novak Djokovic va oltre il nervosismo e le qualità di Dominic Thiem e si aggiudica in rimonta per l’ottava volta in carriera il titolo degli Australian Open 2020 di Tennis. Con il punteggio di 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4 il serbo è riuscito a spuntarla, facendo valere la sua grande esperienza e dimostrando ancora una volta di avere un rapporto molto particolare con l’Australia. Nella sua 20ma finale in carriera di un Major, Djokovic conquista il 75° successo nei singoli match a Melbourne, portandosi a quota 17 Slam in carriera a -2 dallo spagnolo Rafael Nadal e a -3 dallo svizzero Roger Federer. Numeri impressionanti quello del nativo di Belgrado che lo avvicinano sempre di più ai suoi grandi rivali, dando ancora una volta un segnale notevole delle sue eccezionali doti. Di seguito la classifica: Tennis, classifica vincitori Slam: Novak Djokovic sale a 17, -2 da Nadal e -3 dal record ... oasport

OA_Sport : Tennis, classifica vincitori Slam: Novak Djokovic sale a 17, -2 da Nadal e -3 dal record di Federer -