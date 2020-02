Sarri sbagliava, alla Juventus i rigori li danno anche senza strisce (Di domenica 2 febbraio 2020) Juventus-Fiorentina 3-0. La polemica è servita eccome. I tifosi juventini non hanno preso bene le frasi di Sarri dopo Napoli-Juventus a proposito dei rigori alle squadre strisciate (“infatti quest’anno non giochiamo con la maglia a strisce” è stata l’ironica risposta del tecnico toscano), intanto la frase di Sarri ha dato i suoi frutti. Perché Juventus-Fiorentina è stata decisa proprio da due calci di rigore, uno per tempo, entrambi trasformati da Cristiano Ronaldo. Il primo rigore assegnato per fallo di mano di Pezzella su tiro di Pjanic, il secondo per fallo di Ceccherini su Bentancur. In entrambi casi l’arbitro Pasqua si è avvalso del Var. La Juventus ha così risolto una partita complicata, ben giocata dalla Fiorentina. Nel primo tempo, la squadra di Iachini è stata pericolosa con Benassi, Chiesa, Lirola. Prima del rigore, assegnato al 40esimo, la Juventus aveva ... ilnapolista

