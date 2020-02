Salto con gli sci: Stefan Kraft domina a Sapporo, alle sue spalle Leyhe e Kobayashi nella tappa nipponica di Coppa del Mondo 2020 (Di domenica 2 febbraio 2020) Un solo uomo domina la seconda gara di Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2019-2020 che si tiene a Sapporo, in Giappone: è l’austriaco Stefan Kraft, che chiude di fatto i giochi già con un primo, eccezionale Salto, valutato anche con un 20 (scartato perché i tre voti validi sono tutti 19.5), con il quale rifila 14 punti di vantaggio a tutti, ribaditi e ampliati con la seconda serie. Per lui due salti molto simili in termini di distanza (139 metri), ma anche di punti: 134.7 con il primo. 133.8 con il secondo, 268.5 in totale. Con questo successo, il secondo in stagione e il 18° in carriera, l’austriaco compie inoltre il sorpasso nei confronti del tedesco Karl Geiger, oggi quinto, in classifica di Coppa del Mondo. Se la vittoria di Kraft non è mai in discussione, ciò che cambia molto è quel che accade dietro di lui. In particolare, al secondo posto c’è da registrare la ... oasport

