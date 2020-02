Mattia Fraschini, trovato morto sulle Blue Mountains il 24enne di Cesenatico scomparso in Australia (Di domenica 2 febbraio 2020) È stato trovato morto Mattia Fraschini, il 24enne di Cesenatico scomparso la scorsa settimana in Australia. Il suo corpo è stato localizzato dopo giorni di ricerche a Baltzer Lookout, sulle Blue Mountains, famosa meta di scalatori vicino a Sidney su cui il ragazzo italiano si era avventurato per una liberoquotidiano

